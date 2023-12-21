Европейский суд воскресил Суперлигу: у ФИФА и УЕФА может появиться конкурент

Монополия ФИФА и УЕФА на европейский футбол уходит в историю

В четверг, 21 декабря, Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по блокировке Суперлиги. В новом турнире планируется участие до 80 клубов.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского суда. В суде отметили, что у ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение турниров.

"Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект, такой как Суперлига, должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС. Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях – незаконный.

В то же время суд отмечает, что правила ФИФА и УЕФА, касающиеся использования медиаправ, наносят ущерб европейским клубам, всем компаниям, работающим на медиарынках, и, в конечном счете, потребителям и телезрителям, не позволяя им наслаждаться новыми и потенциально инновационными или интересными соревнованиями", – говорится в решении суда.

Напомним, в апреле 2021 года попытка создания Суперлиги обернулась провалом. Клубами-основателями выступили "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан". Однако практически сразу от Суперлиги откололись английские команды, а затем и все остальные, кроме "Реала" и "Барселоны".

В ответ на Суперлигу УЕФА реформировал еврокубки. Текущий формат с групповым этапом Лиги чемпионов станет последним.

Ранее сообщалось, что в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ.