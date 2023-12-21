Суперліга зробила хід конем проти УЄФА та ФІФА

З приходом Суперліги футбол може змінитися до невпізнання

Суперліга Європи після рішення Європейського суду щодо Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосила, що всі її матчі будуть показані безкоштовно.

З відповідною заявою виступив генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт. Крім того, він заявив, що футбол став вільним, адже УЄФА та ФІФА тепер не мають юридичних повноважень тиснути на клуби, які хочуть приєднатися до Суперліги, передає a22sports.

"Ми завоювали право на конкуренцію. З монополією УЄФА покінчено. Футбол став вільним. Клуби тепер вільні від загрози санкцій і можуть самі визначати своє майбутнє. Для вболівальників ми пропонуємо безкоштовний показ усіх матчів Суперліги. Клубам гарантовано доходи та солідарні виплати", — заявив Райхарт..

Нагадаємо, у квітні 2021 року спроба створення Суперліги обернулася провалом. Клубами-засновниками виступили "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Арсенал", "Тоттенгем", "Барселона", "Реал", "Атлетіко", "Ювентус", "Інтер" та "Мілан". Проте практично одразу від Суперліги відкололися англійські команди, а потім і всі інші, окрім "Реала" та "Барселони".

У лютому повідомлялося, що у Суперлізі планується кілька дивізіонів, у яких буде від 60 до 80 учасників без постійних членів. УЄФА у відповідь на Суперлігу реформував єврокубки. Поточний сезон із груповим етапом Ліги чемпіонів стане останнім із подібним форматом.