Суперлига сделала ход конем против УЕФА и ФИФА

С приходом Суперлиги футбол может измениться до неузнаваемости

Суперлига Европы после решения Европейского суда касательно Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила, что все ее матчи будут показаны бесплатно.

С соответствующим заявлением выступил генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт. Кроме того, он заявил, что футбол стал свободным, ведь у УЕФА и ФИФА теперь нет юридических полномочий давить на клубы, которые хотят присоединиться к Суперлиге, передает a22sports.

"Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее. Для болельщиков мы предлагаем бесплатный показ всех матчей Суперлиги. Клубам гарантированы доходы и солидарные выплаты", — заявил Райхарт.

Напомним, в апреле 2021 года попытка создания Суперлиги обернулась провалом. Клубами-основателями выступили "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан". Однако практически сразу от Суперлиги откололись английские команды, а затем и все остальные, кроме "Реала" и "Барселоны".

В феврале сообщалось, что в Суперлиге планируется несколько дивизионов, в которых будет от 60 до 80 участников без постоянных членов. УЕФА в ответ на Суперлигу реформировал еврокубки. Текущий сезон с групповым этапом Лиги чемпионов станет последним с подобным форматом.