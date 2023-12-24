"Не забирайте мрію": у МОК дорікнули Україні через можливий бойкот Ігор

У МОК вважають, що прийняли золоту середину у питанні допуску росіян на Ігри-2024

Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах вважає, що ухвалив правильне рішення щодо допуску російських атлетів на Олімпійські ігри у Парижі

Відповідний коментар Баха наводить zeit. Томас зазначив, що МОК не став на бік РФ та України у цьому питанні, що нібито означає правильність цього рішення. Крім того, Бах виступив проти потенційного бойкоту Ігор Україною.

"Не виконувати всі вимоги України – це не означає підтримувати бойові дії, тим більше від самого початку ми на боці українських спортсменів.

Чому Україна має карати своїх же атлетів через вторгнення РФ в Україну та забирати у них мрію про Олімпійські ігри?" — заявив Бах.

Функціонер задоволений, що Росія та Україна залишилися незадоволені рішенням МОК щодо Олімпіади, називаючи його "збалансованим".

Нагадаємо, МОК допустив росіян до Олімпійських ігор у Парижі в нейтральному статусі та з деякими обмеженнями. У Росії почали істерити через це, а українська сторона пригрозила бойкотом Ігор, щоправда, не всі згодні з цим.