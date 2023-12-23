Радянський чемпіон назвав Путіна своєю батьківщиною

Знаменитий у минулому спортсмен активно працює на російську владу

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Держдуми РФ В’ячеслав Фетісов назвав главу Кремля Володимира Путіна, який нещодавно доручив зміцнити суверенітет російського спорту, своєю батьківщиною.

Відповідну заяву Фетісова наводить "Матч ТВ". В’ячеслав вважає, що Путін веде Росію у правильному напрямку, а на росіян чекає фантастичне майбутнє.

– Що таке батьківщина?

– Батьківщина – це моя сім’я, перш за все. Це моя земля, друзі, люди, які живуть у моїй країні, і, звичайно, мій президент, який на сьогодні уособлює і патріотизм, і бажання бути першим, розуміє свою відповідальність.

Тому я вважаю, що ці всі досить зрозумілі принципи якраз для мене є визначенням моєї країни, моєї батьківщини, моєї родини.

Земля у нас колосально багата не тільки на природні ресурси, але насамперед на людей від Чукотки до Калінінграда. Я багато їжджу і можу сказати, що ми круті.

Ми маємо фантастичне, круте майбутнє, якщо ми цього самі захочемо. А ми, зважаючи на все, у цьому напрямку рухаємося, – заявив Фетісов.

У мережі лише посміялися з 65-річного колишнього хокеїста. Користувачі згадують знамениту фразу лідера рок-гурту ДДТ Юрія Шевчука: "Батьківщина — це не ж**а президента".

Раніше колишній хокеїст, екстренер низки клубів КХЛ Андрій Назаров заявив, що Росія тримається на трьох китах, включаючи Путіна.

Нагадаємо, Китай на державному рівні відмовився відправляти хокейну збірну на турнір до РФ.