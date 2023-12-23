Советский чемпион назвал Путина своей родиной

Знаменитый в прошлом спортсмен активно работает на российские власти

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов назвал главу Кремля Владимира Путина, который недавно поручил укрепить суверенитет российского спорта, своей родиной.

Соответствующее заявление Фетисова приводит "Матч ТВ". Вячеслав считает, что Путин ведет Россию в правильном направлении, а россиян ждет фантастическое будущее.

– Что такое родина?

– Родина – это моя семья, прежде всего. Это моя земля, друзья, люди, живущие в моей стране, и, конечно, мой президент, который на сегодня олицетворяет и патриотизм, и желание быть первым, понимает свою ответственность.

Поэтому я считаю, что эти все достаточно понятные принципы как раз для меня являются определением моей страны, моей родины, моей семьи.

Земля у нас колоссально богата не только природными ресурсами, но прежде всего людьми от Чукотки до Калининграда. Я много езжу и могу сказать, что мы крутые.

У нас фантастическое, крутое будущее, если мы этого сами захотим. А мы, судя по всему, в этом направлении двигаемся, – заявил Фетисов.

В сети лишь посмеялись над 65-летний бывшим хоккеистом. Пользователи вспоминают знаменитую фразу лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука: "Родина — это не ж**а президента".

Ранее бывший хоккеист, экс-тренер ряда клубов КХЛ Андрей Назаров заявил, что Россия держится на трех китах, включая Путина.

Напомним, Китай на государственном уровне отказался отправлять хоккейную сборную на турнир в РФ.