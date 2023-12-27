"Позбавити зрадників громадянства": радянський чемпіон виніс вирок спортсменам, які втекли з Росії

Фехтувальники втекли не лише з країни, а й з армії РФ

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов прокоментував втечу фехтувальників Сергія та Віолетти Бід з РФ у США.

Відповідну заяву Тихонова наводить Р-Спорт. Він вважає шпажистів "зрадниками", у яких необхідно забрати громадянство РФ.

"Я не можу це оцінити жодним іншим словом, окрім зради. І не треба їх подавати в розшук, треба відразу позбавити російського громадянства. Нехай вони живуть там, і це буде прикладом для всіх. Кому вони там будуть потрібні?

А вони цього не розуміють. Думаю, що це було викликано їхньою хвилинною слабкістю. І це дуже неправильне рішення.

Скажу так – у 1973 році, коли я вже двічі був олімпійським чемпіоном та багаторазовим чемпіоном світу, після повернення ми п’ять діб провели у Монреалі й весь цей час емігранти з СРСР умовляли мене залишитися.

Вони казали: "Олександре, що ви там робитимете? Залишайтеся!" Але ми всі повернулися ”, — заявив Тихонов.

Нагадаємо, влітку призер Олімпійських ігор, офіцер Росгвардії Сергій Біда та його дружина Віолетта без згоди російської сторони виступили на чемпіонаті США з фехтування. У грудні МВС РФ оголосило спортсменів у розшук за кримінальною статтею за самовільне залишення військової частини чи місця служби. Подружжю загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше Тихонов закликав позбавляти громадянство всіх російських спортсменів, які виступають за збірну інших країн. Напередодні радянський чемпіон пригрозив керівництву світового біатлону.