Туристи не потрібні: олімпійську чемпіонку виключать зі збірної України з біатлону

У новому сезоні спортсменка ще не стартувала

Майбутнє легендарної Олени Білосюк у збірній України з біатлону під питанням. Через проблеми зі здоров’ям вона ризикує пропустити решту сезону.

Про це заявив старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц. У коментарі Суспільному спорту він зазначив, що "туристів" у команді бути не повинно.

"Була телефонна розмова з тренером команди Кубка IBU Олександром Кравченком. Але поки що не можемо визначити. Побачимо зараз на чемпіонаті України у Сянках — тоді можна буде щось сказати конкретніше.

Вона проїхала три етапи Кубка IBU, ніде жодного разу не стартувала. Після Нового року туристів ніхто возити не буде, — сказав Зоц.

Нещодавно олімпійська чемпіонка пропустила старт у норвезькому Шушені. Після цього біатлоністка повідомила, що в день гонки у неї набрякли коліна і вона зрозуміла, що не зможе вийти на старт.

Зазначимо, що востаннє на міжнародному рівні Білосюк стартувала 18 березня цього року. Йдеться про спринт на етапі Кубка світу в Холменколлені, де вона посіла 57-е місце.

Раніше "Телеграф" писав про те, що чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов образив українців.