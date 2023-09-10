Виховав ціле покоління: помер легендарний український тренер

Прославлений фахівець був віце-президентом Федерації біатлону України

На 73-му році життя помер відомий український тренер з біатлону Василь Карленко. Його не стало 10 вересня.

Про це повідомили у Facebook у спільноті "Біатлон майбутнього". Довгий час фахівець боровся із онкологічним захворюванням.

"Василь Павлович протягом своєї тривалої тренерської кар’єри завдовжки ціле життя докладав чимало зусиль до виховання цілого покоління українських спортсменів, які прославляли нашу країну далеко за її межами…

Неймовірний обсяг аналітичної роботи, яку виконав Василь Павлович, ще багато років допомагатиме нинішнім керівникам збірної у підготовці спортсменів до вищих змагань", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що довгий час Василь Карленко працював тренером збірної України. Крім того, він був віце-президентом Федерації біатлону України, а також почесним членом Національного олімпійського комітету.

Василь Карленко був професором Національного університету фізичного виховання та спорту України. Через нього пройшло чимало нинішніх тренерів команди.

З 2010 по 2014 роки він обіймав посаду головного тренера жіночої збірної з біатлону.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у січні на 66-му році життя померла гандболістка, олімпійська чемпіонка Валентина Лутаєва.