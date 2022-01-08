Помер радянський олімпійський чемпіон-рекордсмен

Не стало великого спортсмена.

У суботу, 8 січня, перестало битися серце радянського важкоатлета, олімпійського чемпіона-1980 Віктора Мазіна.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації тяжкої атлетики Росії.

Причиною смерті 67-річного Мазіна став рак горла. Про це у коментарі ТАСС розповів прийомний син Віктора Ігор Девяткін.

"Він помер від раку горла, а незадовго до смерті переніс інсульт", — розповів Девяткін.

Мазін народився с. Черновські Копі Читинської області. Після училища він працював на шахті. З дитинства Віктор захоплювався важкою атлетикою та займав високі місця на всесоюзних змаганнях. Перед Олімпійськими іграми в Москві Мазін встановив світовий рекорд у ривку та потрапив до олімпійської збірної СРСР. На Іграх-1980 Віктор з олімпійським рекордом у ривку (130 кг) та двоборстві (290 кг) завоював "золото". Виступав уславлений атлет у напівлегкій вазі (до 60 кг).

Раніше повідомлялося про смерть легендарного футболіста луганської "Зорі" Анатолія Куксова. Усю футбольну кар’єру він провів у "Зорі", а потім тренував низку українських клубів. Також він встиг попрацювати у так званій "збірній ЛНР".