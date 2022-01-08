Умер советский олимпийский чемпион-рекордсмен

Не стало великого спортсмена.

В субботу, 8 января, перестало биться сердце советского тяжелоатлета, олимпийского чемпиона-1980 Виктора Мазина.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации тяжелой атлетики России.

Причиной смерти 67-летнего Мазина стал рак горла. Об этом в комментарии ТАСС рассказал приемный сын Виктора Игорь Девяткин.

"Он умер от рака горла, а незадолго до смерти перенес инсульт", — рассказал Девяткин.

Мазин родился с. Черновские Копи Читинской области. После училища он работал на шахте. С детства Виктор увлекался тяжелой атлетикой и занимал высокие места на всесоюзных соревнованиях. Перед Олимпийскими играми в Москве Мазин установил мировой рекорд в рывке и попал в олимпийскую сборную СССР. На Играх-1980 Виктор с олимпийским рекордом в рывке (130 кг) и двоеборье (290 кг) завоевал "золото". Выступал прославленный атлет в полулегком весе (до 60 кг).

Ранее сообщалось о смерти легендарного футболиста луганской "Зари" Анатолия Куксова. Всю футбольную карьеру он провел в "Заре", а затем тренировал ряд украинских клубов. Также он успел поработать в так называемом "сборной ЛНР".