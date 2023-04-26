У Києві померла легендарна спортсменка, яка створила головну сенсацію на Олімпіаді у Римі

Колишня легкоатлетка пішла з життя у 90 років.

У вівторок, 25 квітня, померла олімпійська чемпіонка зі стрибків у довжину, знаменита спринтерка Віра Крепкіна. Нещодавно на 92 році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики Альбіни Дерюгіної.

Про смерть Крепкіної повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України на своєму офіційному сайті. Колишній спортсменці нещодавно виповнилося 90 років.

Крепкіна відома завдяки своїй сенсаційній перемозі на Олімпіаді в Римі у секторі для стрибків у довжину. Річ у тому, що основна її дисципліна — біг на короткі дистанції, а стрибками вона серйозно захопилася лише до ОІ в Римі. На Іграх в Італії вона також стала четвертою у жіночій естафеті 4х100 метрів. До речі, у командному спринті Крепкіна двічі тріумфувала на чемпіонатах Європи 1954 та 1958 року. У Стокгольмі (1958) вона виборола особисте "срібло" Євро у бігу на 100 м.

"Суперниці в секторі не сприймали мене всерйоз. Я не мала відточеної техніки: просто бігла, але при цьому рідко заступала за планку. Зачіпалася за неї – і летіла. Прес був міцний, чому сприяли гімнастична й акробатична підготовка на високому рівні. Так і здобула те золото в Римі й встановила олімпійський рекорд – 6.37 м", – згадувала Крепкіна.

Незважаючи ні на що, Віра Самуїлівна не хизувалась успіхами. Якось під час привітання з 80-річним ювілеєм вона сказала: "Те, що мною пишаються, я ще можу зрозуміти. А ось чому я маю сама собою пишатися – не розумію досі". І додала, що найбільшим досягненням у своєму житті вважає зовсім не медалі, а допомогу дітям-сиротам, яку вони надавали з чоловіком.

Прощання з Вірою Самуїлівною відбудеться у четвер, 27 квітня, об 11:00 у крематорії Байкового цвинтаря за адресою: м. Київ, вул. Байкова 16.

Раніше повідомлялося, що на 51 році життя помер відомий півзахисник "Динамо" та збірної України Павло Шкапенко.

Нагадаємо, у віці 76 років помер олімпійський чемпіон 1968 року зі стрибків у висоту, американський легкоатлет Дік Фосбері, який влаштував революцію у стрибках у висоту.