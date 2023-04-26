В Киеве умерла легендарная спортсменка, сотворившая главную сенсацию на Олимпиаде в Риме

Бывшая легкоатлетка ушла из жизни в 90 лет

Во вторник, 25 апреля, умерла олимпийская чемпионка по прыжкам в длину, знаменитая спринтерша Вера Крепкина. Недавно на 92 году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики Альбины Дерюгиной.

О смерти Крепкиной сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины на своем официально сайте. Бывшей спортсменке совсем недавно исполнилось 90 лет.

Крепкина знаменита благодаря своей сенсационной победе на Олимпиаде в Риме в секторе для прыжков в длину. Дело в том, что основная ее дисциплина — бег на короткие дистанции, а прыжками она серьезно увлеклась лишь до ОИ в Риме. На Играх в Италии она также стала четвертой в женской эстафете 4х100 метров. К слову, в командном спринте Крепкина дважды триумфовала на чемпионатах Европы 1954 и 1958 года. В Стокгольме (1958) она завоевала личное "серебро" Евро в беге на 100 м.

"Соперницы в секторе не воспринимали меня всерьез. У меня не было отточенной техники: просто бежала, но при этом редко заступала за планку. Задевала за нее – и летела. Пресс был крепок, чему способствовали гимнастическая и акробатическая подготовка на высоком уровне. Так и добыла это золото в Риме и установила олимпийский рекорд – 6.37 м", – вспоминала Крепкина.

Несмотря ни на что Вера Самуиловна не кичилась успехами. Как-то во время поздравления с 80-летним юбилеем она сказала: "То, что мною гордятся, я еще могу понять. А вот почему я должна сама собой гордиться – не понимаю до сих пор". И добавила, что самым большим достижением в своей жизни считает вовсе не медали, а помощь детям-сиротам, которую они оказывали с мужем…

Прощание с Верой Самуиловной состоится в четверг, 27 апреля, в 11:00 в крематории Байкового кладбища по адресу: г. Киев, ул. Байковая 16.

Ранее сообщалось, что на 51 году жизни умер известный полузащитник "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко.

Напомним, в возрасте 76 лет скончался олимпийский чемпион 1968 года по прыжкам в высоту, американский легкоатлет Дик Фосбери, который устроил революцию в прыжках в высоту.