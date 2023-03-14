Умер олимпийский чемпион, чье изобретение помогает побеждать украинцам (видео)

Дик Фосбери придумал новый способ прыгать в высоту

В возрасте 76 лет скончался олимпийский чемпион 1968 года по прыжкам в высоту американский легкоатлет Дик Фосбери. Ранее мы писали о смерти уникального олимпийского чемпиона.

"С тяжелым сердцем должен сообщить, что мой давний друг и клиент Дик Фосбери мирно скончался во сне рано утром в воскресенье после кратковременного рецидива лимфомы", — написал в соцсетях бывший агент спортсмена Рэй Шултье.

Фосбери известен как создатель техники прыжка в высоту fosbury flop, которой пользуются все современные спортсмены. В 1967 году, когда Фосбери придумал fosbury flop и начал преодолевать планку перекидным способом спиной вниз, его считали чудаком. Ситуация изменилась после того, как в 1968 году американец одержал победу на Олимпийских играх с мировым рекордом — 2,24 метра.

В тот момент в этом виде доминировали перекидной стиль и так называемые "ножницы". Но после Игр в Мехико, несмотря на скепсис тренеров ведущих сборных, стиль "фосбери-флоп" быстро начал обретать популярность.

Теперь fosbury flop используют все профессиональные спортсмены. В частности, на последнем чемпионате Европы Украина завоевала полный комплект наград в прыжках в высоту. У женщин чемпионкой Европы стала Ярослава Магучих, а "бронзу" выиграла Катерина Табашник. У мужчин серебряную медаль завоевал Андрей Проценко.

Ранее мы писали, что умер футболист, чей рекорд не могут побить 65 лет. "Телеграф" также сообщал о смерти бывшего вратаря "Шахтера".