Укр

Умер олимпийский чемпион, чье изобретение помогает побеждать украинцам (видео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фосбери еще при жизни установили памятник Новость обновлена 14 марта 2023, 08:57
Фосбери еще при жизни установили памятник. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дик Фосбери придумал новый способ прыгать в высоту

В возрасте 76 лет скончался олимпийский чемпион 1968 года по прыжкам в высоту американский легкоатлет Дик Фосбери. Ранее мы писали о смерти уникального олимпийского чемпиона.

"С тяжелым сердцем должен сообщить, что мой давний друг и клиент Дик Фосбери мирно скончался во сне рано утром в воскресенье после кратковременного рецидива лимфомы", — написал в соцсетях бывший агент спортсмена Рэй Шултье.

Фосбери известен как создатель техники прыжка в высоту fosbury flop, которой пользуются все современные спортсмены. В 1967 году, когда Фосбери придумал fosbury flop и начал преодолевать планку перекидным способом спиной вниз, его считали чудаком. Ситуация изменилась после того, как в 1968 году американец одержал победу на Олимпийских играх с мировым рекордом — 2,24 метра.

В тот момент в этом виде доминировали перекидной стиль и так называемые "ножницы". Но после Игр в Мехико, несмотря на скепсис тренеров ведущих сборных, стиль "фосбери-флоп" быстро начал обретать популярность.

Теперь fosbury flop используют все профессиональные спортсмены. В частности, на последнем чемпионате Европы Украина завоевала полный комплект наград в прыжках в высоту. У женщин чемпионкой Европы стала Ярослава Магучих, а "бронзу" выиграла Катерина Табашник. У мужчин серебряную медаль завоевал Андрей Проценко.

Ранее мы писали, что умер футболист, чей рекорд не могут побить 65 лет. "Телеграф" также сообщал о смерти бывшего вратаря "Шахтера".

Теги:
#Легкая атлетика #Прыжки в высоту