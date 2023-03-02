Умер уникальный олимпийский чемпион: он был кандидатом в президенты США

Боба Ричардса называли прыгающим пастором

Единственный двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Боб Ричардс умер в возрасте 97 лет, всего спустя несколько дней после своего дня рождения. Недавно в прыжках с шестом был установлен новый мировой рекорд.

"Он был худеньким бедным ребенком из Иллинойса с заиканием. Он начал читать Библию и проповедовать, чтобы преодолеть заикание. Затем стал пастором и путешествовал по стране, читая проповеди тысячам людей, одновременно участвуя в соревнованиях по прыжкам с шестом", — цитирует сына Боба Ричардса Reuters.

Он отметил, что его отец был известен как "прыгающий викарий" и "прыгающий с шестом пастор". Ричардс участвовал в трех Олимпийских играх: в 1948 году он стал бронзовым призером, в 1952 и 1956 годах — победителем Игр.

После спортивной карьеры Боб Ричардс работал на телевидении, появлялся в спортивных программах и выступал с мотивационными речами. В 1984 году Ричардс баллотировался в президенты США. Он набрал 0,07% голосов.

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