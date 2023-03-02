Помер унікальний олімпійський чемпіон: він був кандидатом у президенти США

Боба Річардса називали стрибаючим пастором

Єдиний дворазовий олімпійський чемпіон у стрибках із жердиною Боб Річардс помер у віці 97 років, лише через кілька днів після свого дня народження. Нещодавно у стрибках із жердиною було встановлено новий світовий рекорд.

"Він був худенькою бідною дитиною з Іллінойсу із заїканням. Він почав читати Біблію і проповідувати, щоб подолати заїкуватість. Потім став пастором і подорожував країною, читаючи проповіді тисячам людей, одночасно беручи участь у змаганнях зі стрибків із жердиною", — цитує сина Боба Річардса Reuters.

Він зазначив, що його батько був відомий як "вікарій, що стрибає" і "пастор, що стрибає з жердиною". Річардс брав участь у трьох Олімпійських іграх: у 1948 році він став бронзовим призером, у 1952 та 1956 роках – переможцем Ігор.

Після спортивної кар’єри Боб Річардс працював на телебаченні, з’являвся у спортивних програмах та виступав із мотиваційними промовами. 1984 року Річардс балотувався у президенти США. Він набрав 0,07% голосів.

Раніше ми писали, що помер футболіст, чий рекорд не можуть побити 65 років. "Телеграф" також повідомляв, що під потяг потрапив відомий іспанський футболіст.