Помер олімпійський чемпіон, винахід якого допомагає перемагати українцям (відео)

Дік Фосбері вигадав новий спосіб стрибати у висоту

У віці 76 років помер олімпійський чемпіон 1968 року зі стрибків у висоту американський легкоатлет Дік Фосбері. Раніше ми писали про смерть унікального олімпійського чемпіона.

"З важким серцем повинен повідомити, що мій давній друг і клієнт Дік Фосбері мирно помер уві сні рано-вранці в неділю після короткочасного рецидиву лімфоми", — написав у соцмережах колишній агент спортсмена Рей Шултьє.

Фосбері відомий як автор техніки стрибка у висоту fosbury flop, якою користуються всі сучасні спортсмени. У 1967 році, коли Фосбері вигадав fosbury flop і почав долати планку перекидним способом спиною вниз, його вважали диваком. Ситуація змінилася після того, як 1968 року американець здобув перемогу на Олімпійських іграх зі світовим рекордом — 2,24 метри.

На той момент у цьому виді домінували перекидний стиль і так звані "ножиці". Але після Ігор у Мехіко, незважаючи на скепсис тренерів провідних збірних, стиль "фосбері-флоп" швидко почав набувати популярності.

Тепер fosbury flop використовують усі професійні спортсмени. Зокрема, на останньому чемпіонаті Європи Україна здобула повний комплект нагород у стрибках у висоту. У жінок чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх, а "бронзу" виграла Катерина Табашник. У чоловіків срібну медаль завоював Андрій Проценко.

Раніше ми писали, що помер футболіст, чий рекорд не можуть побити 65 років. "Телеграф" також повідомляв про смерть колишнього воротаря "Шахтаря".