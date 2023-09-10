Воспитал целое поколение: умер легендарный украинский тренер

Прославленный специалист был вице-президентом Федерации биатлона Украины

На 73-м году жизни скончался известный украинский тренер по биатлону Василий Карленко. Его не стало 10 сентября.

Об этом сообщили в Facebook в сообществе "Біатлон майбутнього". Долгое время специалист боролся с онкологическим заболеванием.

"Василий Павлович на протяжении своей длительной тренерской карьеры длиной в целую жизнь прилагал немало усилий к воспитанию целого поколения украинских спортсменов, прославлявших нашу страну далеко за ее пределами…

Невероятный объем аналитической работы, которую проделал Василий Павлович, еще много лет будет помогать нынешним руководителям сборной в подготовке спортсменов к высшим соревнованиям", — говорится в сообщении.

Отметим, что долгое время Василий Карленко работал тренером сборной Украины. Кроме того, он был вице-президентом Федерации биатлона Украины, а также являлся почетным членом Национального олимпийского комитета.

Василий Карленко являлся профессором Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Через него прошло немало нынешних тренеров команды.

С 2010 по 2014 годы он занимал должность главного тренера женской сборной по биатлону.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в январе на 66-м году жизни скончалась гандболистка, олимпийская чемпионка Валентина Лутаева.