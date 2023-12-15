Туристы не нужны: олимпийскую чемпионку исключат из сборной Украины по биатлону

В новом сезоне спортсменка еще не стартовала

Будущее легендарной Елены Билосюк в сборной Украины по биатлону под вопросом. Из-за проблем со здоровьем она рискует пропустить остаток сезона.

Об этом заявил старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц. В комментарии Суспільне Спорт он отметил, что "туристов" в команде быть не должно.

"Был телефонный разговор с тренером команды Кубка IBU Александром Кравченко. Но пока не можем определить. Увидим сейчас на чемпионате Украины в Сянках — тогда можно будет что-то сказать конкретнее.

Она проехала три этапа Кубка IBU, нигде ни разу не стартовала. После Нового года туристов никто возить не будет", — сказал Зоц.

Недавно олимпийская чемпионка пропустила старт в норвежском Шушене. После этого биатлонистка сообщила, что в день гонки у нее отекли колени и она поняла, что не сможет выйти на старт.

Отметим, что в последний раз на международном уровне Билосюк стартовала 18 марта этого года. Речь идет о спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене, где она заняла 57-е место.

Ранее "Телеграф" писал о том, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил украинцев.