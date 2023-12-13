"Туалет - вообще жесть": российские биатлонистки пожаловались на условия в Уфе (видео)

Бронзовый призер чемпионата Европы "похвасталась" номером в гостинице

Российские биатлонистки показали, куда их поселили чиновники на время Кубка Содружества в Уфе. Накануне российская чемпионка показала, что спортсменов кормят тараканами в учебно-тренировочном центре в подмосковном Новогорске.

Соответствующее видео опубликовала в telegram призер чемпионата Европы по биатлону Наталья Гербулова. Спортсменка подписала ролик "Вот так живут девочки из Красноярска! Это ненормально!".

Больше всего девушек возмутил туалет, в котором особенно выделялись раковина и смеситель. Кроме того, спортсменки отметили, что их заселили в комнату, которая только-только была отремонтирована. Гербулова в своем ролике показала последствия ремонта их комнаты. Наталья пожаловалась, что строители даже не убрали после работы.

"Туалет у нас вообще жесть. Посмотрите, какой срач", – говорится в видео.

"Мы очень рады что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему, если такая ситуация, спортсменов вообще сюда заселяют?" – отметила Гербулова.

Ранее чемпион мира по биатлону (эстафета) россиянин Антон Бабиков заявил, что россияне достойны того, чтобы ходить в туалет дома, а не на улице. К такому выводу спортсмен пришел, сравнив деревни в Германии и РФ.

Напомним, в российском биатлоне существует проблема из-за нехватки патронов.