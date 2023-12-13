"Туалет — взагалі жесть": російські біатлоністки поскаржилися на умови в Уфі (відео)

Бронзова призерка чемпіонату Європи "похвалилася" номером у готелі

Російські біатлоністки показали, куди їх поселили чиновники на час Кубка Співдружності в Уфі. Напередодні російська чемпіонка показала, що спортсменів годують тарганами у навчально-тренувальному центрі у підмосковному Новогірську.

Відповідне відео опублікувала в telegram призерка чемпіонату Європи з біатлону Наталія Гербулова. Спортсменка підписала ролик "Ось так живуть дівчата з Красноярська! Це ненормально!".

Найбільше дівчат обурив туалет, у якому особливо виділялися раковина та змішувач. Крім того, спортсменки зазначили, що їх заселили в кімнату, яка тільки-но була відремонтована. Гербулова у своєму ролику показала наслідки ремонту їхньої кімнати. Наталя поскаржилася, що будівельники навіть не прибрали після роботи.

"Туалет у нас взагалі жесть. Подивіться, який срач", — йдеться у відео.

"Ми дуже раді що в Уфі роблять ремонт, але чомусь у терміни змагань, про які всі знали заздалегідь! Чому, якщо така ситуація, спортсменів взагалі сюди заселяють?" — зазначила Гербулова.

Раніше чемпіон світу з біатлону (естафета) росіянин Антон Бабіков заявив, що росіяни гідні того, щоб ходити у туалет вдома, а не на вулиці. Такого висновку спортсмен дійшов, порівнявши села в Німеччині та РФ.

Нагадаємо, у російському біатлоні існує проблема через брак набоїв.