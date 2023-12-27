Російське подружжя спортсменів дезертувало з армії: у РФ оголосили у розшук "зрадників"

Російський спорт тісно переплетений не лише з владою, а й з армією РФ

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук російських шпажистів Сергія та Віолетту Бід. Раніше у РФ поширювали фейк про українську фехтувальницю Ольгу Харлан.

За інформацією РІА Спорт, подружжя, яке являється військовозобов’язаним, самовільно залишило військову частину. За цією статтею (337 КК РФ) їм може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі. У РФ вже назвали спортсменів "зрадниками" та "дезертирами".

"Йому 30 років, доросла людина, призер Олімпіади. А тепер у будь-якій країні світу проситимуть про його затримання, про його видачу – закон для всіх однаковий.

Служиш в армії – звільняйся, демобілізуйся, вирішуй. Для мене це був шок. Дурний вчинок, зрада щодо друзів та близьких, але протверезіння рано чи пізно прийде”, – цитує колишнього міністра спорту, олімпійського чемпіона з фехтування Павла Колобкова ТАСС.

Нагадаємо, у липні 2023 року подружжя взяло участь у чемпіонаті США без дозволу РФ. До цього Сергій Біда у статусі військовослужбовця Росгвардії вигравав "срібло" на Олімпійських іграх у Токіо. Сергій та Віолетта зараз перебувають у США (Каліфорнія) і займаються тренерською діяльністю.

Раніше повідомлялося, Харлан стала героєм нації після того, як у першому раунді ЧС-2023 у Мілані (Італія) після перемоги відмовилася тиснути руку "нейтральній" росіянці Анні Смірновій. Через це прогримів великий скандал, українку дискваліфікували, проте під тиском громадськості вирок вдалося скасувати, щоправда, Ольга продовжила свої виступи на турнірі лише у команді.