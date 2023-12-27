Российские спортсмены-супруги дезертировали из армии: в РФ объявили в розыск "предателей"

Российский спорт тесно переплетен не только с властью, но и с армией РФ

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск российских шпажистов Сергея и Виолетту Бида. Ранее в РФ распространяли фейк об украинской фехтовальщице Ольге Харлан.

По информации РИА Спорт, супруги, являясь военнообязанными, самовольно оставили военную часть. По этой статье (337 УК РФ) им может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В РФ уже назвали спортсменов "предателями" и "дезертирами".

"Ему 30 лет, взрослый человек, призер Олимпиады. А теперь в любой стране мира будут просить о его задержании, о его выдаче – закон для всех одинаков.

Служишь в армии – увольняйся, демобилизуйся, решай. Для меня это было шоком. Глупый поступок, предательство в отношении друзей и близких, но отрезвление рано или поздно придет", – цитирует бывшего министра спорта, олимпийского чемпиона по фехтованию Павла Колобкова ТАСС.

Напомним, в июле 2023 года супруги приняли участие в чемпионате США без разрешения РФ. До этого Сергей Бида в статусе военнослужащего Росгвардии выигрывал "серебро" на Олимпийских играх в Токио. Сергей и Виолетта сейчас находятся в США (Калифорния) и занимаются тренерской деятельностью.

Ранее сообщалось, Харлан стала героем нации после того, как в первом раунде ЧМ-2023 в Милане (Италия) после победы отказалась жать руку "нейтральной" россиянке Анне Смирновой. Из-за этого прогремел большой скандал, украинку дисквалифицировали, однако под давлением общественности приговор удалось отменить, правда, Ольга продолжила свои выступления на турнире только в команде.