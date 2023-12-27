Глава української спортивної Федерації втік із країни

Колишній нардеп перетнув кордон України легально через систему "Шлях", проте не повернувся

Президент Федерації настільного тенісу України (ФНТУ), колишній нардеп від "Партії Регіонів" Олександр Зац виїхав за кордон як волонтер і не повернувся.

Про це повідомляє NGL.media. За інформацією джерела, у червні 2022 року Херсонська ОВА двічі внесла Заца у систему "Шлях".

27 червня 2022 року Олександр перетнув кордон України через пункт пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною, після чого не повернувся на батьківщину. Примітно, що у серпні 2022 року він взяв участь у конгресі Європейського союзу настільного тенісу у Мюнхені (Німеччина), а у березні та червні 2023 року його помітили на змаганнях у Берліні (Німеччина) та Кракові (Польща).

Допомогла виїхати Зацу за кордон львівська громадська організація "Українська націонал-патріотична молодь", яка надіслала відповідний запит до Херсонської ОВА. Голова організації Петро Рапіта у коментарі NGL.media заявив, що Зац нібито повертався до України та привозив тактичні речі для військових. NGL.media намагалася зв’язатися із Зацем, проте той так і не відповів.

Раніше повідомлялося, що з донецького "Шахтаря" після матчу єврокубка втік молодий футболіст. Гравець нібито попросив політичного притулку в Росії.