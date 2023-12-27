Глава української спортивної Федерації втік із країни
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Колишній нардеп перетнув кордон України легально через систему "Шлях", проте не повернувся
Президент Федерації настільного тенісу України (ФНТУ), колишній нардеп від "Партії Регіонів" Олександр Зац виїхав за кордон як волонтер і не повернувся.
Про це повідомляє NGL.media. За інформацією джерела, у червні 2022 року Херсонська ОВА двічі внесла Заца у систему "Шлях".
27 червня 2022 року Олександр перетнув кордон України через пункт пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною, після чого не повернувся на батьківщину. Примітно, що у серпні 2022 року він взяв участь у конгресі Європейського союзу настільного тенісу у Мюнхені (Німеччина), а у березні та червні 2023 року його помітили на змаганнях у Берліні (Німеччина) та Кракові (Польща).
Допомогла виїхати Зацу за кордон львівська громадська організація "Українська націонал-патріотична молодь", яка надіслала відповідний запит до Херсонської ОВА. Голова організації Петро Рапіта у коментарі NGL.media заявив, що Зац нібито повертався до України та привозив тактичні речі для військових. NGL.media намагалася зв’язатися із Зацем, проте той так і не відповів.
Раніше повідомлялося, що з донецького "Шахтаря" після матчу єврокубка втік молодий футболіст. Гравець нібито попросив політичного притулку в Росії.