"Наймиліше фото": Світоліна розчулила мережу фото з однорічною дочкою

Спортсменка разом із чоловіком та дочкою живе за кордоном

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка в листопаді здобула індивідуальну нагороду, зворушила мережу кадрами однорічної доньки Скай. Дівчинка дивилася мультики українською мовою.

Фото Еліна опублікувала у своєму Instagram, а спортивні пабліки перепостили з милими підписами. Попри те, що спортсменка проживає в Монако, вона не забуває про українське коріння.

Однорічна Скай дивилася популярний дитячий мультик "Свинка Пеппа" в українському дубляжі. У малечі не тільки українське коріння від мами, а й карибське від тата. У 2021 році Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста карибського походження Гаеля Монфіса, а 15 жовтня 2022 року у них народилася дочка.

У мережі позитивно оцінили вчинок першої української ракетки. Спортивні пабліки опублікували кадри з підписами "Наймиліше фото, яке ви сьогодні побачите" та "Маленька українка".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Світоліна розповіла про проблеми зі здоров’ям. Через це їй довелося пропустити турнір WTA 1000 у Цинциннаті.