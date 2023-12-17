"Кринж дня": НОК України нагородив спортсменку за "красу"

НОК України потрапив у скандал, нагородивши спортсменку за зовнішність

Національний олімпійський комітет (НОК) України привітав українську фехтувальницю Ольгу Харлан, яка нещодавно виграла "срібло" на першому етапі Кубка світу, з перемогою на конкурсі "Жінки та спорт" у номінації "Краса та слава".

Відповідний пост пресслужба НОК України опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Спортивний коментатор Віталій "V1lat" Волочай на своєму telegram-каналі висміяв проведення "конкурсу краси" головним спортивним органом країни.

"Мені от цікаво, в Національному Олімпійському Комітеті України є хоч одна людина, яка може сказати керівництву, що номінація "Краса і Спорт" — це такий крінж, що на це боляче дивитися.

Але якщо НОК, та й сама Харлан не проти бути "окрасою", то тоді наше завдання просто порекомендувати нові номінації в категорії "Жінки в спорті", тому що жінки в спорті це ж щось окреме, що треба відділяти!" — написав Волочай.

Віталій Волочай висміяв нагороду НОК України

У мережі назвали такий підхід НОК України до нагородження спортсменок "совковим".

Нагадаємо, Харлан стала героїнею нації після того, як у першому раунді ЧС-2023 у Мілані (Італія) після перемоги відмовилася тиснути руку "нейтральній" росіянці Анні Смірновій. Через це прогримів великий скандал, українку дискваліфікували, проте під тиском громадськості вирок вдалося скасувати, щоправда, для Ольги індивідуальні змагання вже було завершено.