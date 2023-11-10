Українка Харлан здобула ювілейну медаль на Кубку світу

Українська шаблістка блискуче стартувала у новому сезоні

У п’ятницю, 10 листопада, олімпійська чемпіонка з фехтування, шаблістка Ольга Харлан здобула срібну медаль на першому етапі Кубка світу сезону 2023/24. Нещодавно Ольга зустрілася з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.

У фіналі Ольга поступилася француженці Сарі Бальцер з рахунком 11:15. Про це повідомляє "Телеграф".

На старті турніру українка перемогла Шихомі Фукушиму (15:7), після чого розібралася із Саусен Будіаф (15:12) та Селією Перез Куенцу (15:11). У чвертьфіналі Ольга пройшла Тетяну Назлімов (15:9), а у півфіналі українка обіграла представницю Греції Деспіну Георгіаду (15:12). Додамо, це "срібло" стало 30 медаллю Харлан на рівні Кубка світу в кар’єрі.

Зазначимо, перший етап Кубка світу з фехтування проходить в Алжирі. Україна виступає на турнірі у складі 10 шаблістів.

Склад збірної України з фехтування на шаблях на етап Кубка світу в Алжирі

Нагадаємо, Харлан стала героїнею нації після того, як у першому раунді ЧС-2023 у Мілані (Італія) після перемоги відмовилася тиснути руку "нейтральній" росіянці Анні Смірновій. На турнірі пролунав великий скандал, українку дискваліфікували, проте під тиском громадськості вирок вдалося скасувати, щоправда, Ольгу так не допустили до змагань в індивідуальній шаблі.