"З промитими мізками": чемпіон світу з рф поскаржився на українців за відмову тиснути руку

У рф і далі продовжують "кипіти" після історії з Харлан

російський спортсмен Сергій Шубенков, який попадався на допінгу, вкотре спробував принизити українців. Цього разу він заявив, що наші спортсмени нібито "псують атмосферу свята", коли відмовляються тиснути на руки його співвітчизникам.

В інтерв’ю російським ЗМІ чемпіон світу в бігу з бар’єрами як приклад навів ситуацію з українською фехтувальницею Ольгою Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці на ЧС.

За словами Шубенкова, західним спортсменам нібито немає справи до українців, і вони не знають, де знаходиться Україна.

"Тому від них ніяких провокацій чекати взагалі не варто. А від українців, на жаль, так. Причому, на жаль, достатньо двох балбесів із промитими мізками, щоб зіпсувати всю атмосферу свята, взаєморозуміння, культурного обміну, чим усі ці великі змагання завжди й були. Пропаганда працює там дуже добре. Випадки дискримінації поодинокі на тлі або байдужості, або незнання того, що реально відбувається", - сказав Шубенков.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна закликала скасувати обов’язкові потиски рук і поклони на міжнародних змаганнях, де виступають українські, російські або білоруські атлети, через що в рф почалася істерика.