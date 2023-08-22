"С промытыми мозгами": чемпион мира из рф пожаловался на украинцев за отказ жать руку

В россии и дальше продолжают "кипеть" после истории с Харлан

российский спортсмен Сергей Шубенков, который попадался на допинге, в очередной раз попытался унизить украинцев. На этот раз он заявил, что наши спортсмены якобы "портят атмосферу праздника", когда отказываются жать руки его соотечественникам.

В интервью российским СМИ чемпион мира в беге с барьерами в качестве примера привел ситуацию с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан, которая отказалась жать руку россиянке на ЧМ.

По словам Шубенкова, западным спортсменам якобы нет дела до украинцев, и они не знают, где находится Украина.

"Поэтому от них никаких провокаций ждать вообще не стоит. А от украинцев, к сожалению, да. Причем, увы, достаточно двух балбесов с промытыми мозгами, чтобы испортить всю атмосферу праздника, взаимопонимания, культурного обмена, чем все эти крупные соревнования всегда и являлись. Пропаганда работает там очень хорошо. Случаи дискриминации единичные на фоне либо безразличия, либо незнания того, что реально происходит", – сказал Шубенков.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина призвала отменить обязательные рукопожатия и поклоны на международных соревнованиях, где выступают украинские, российские или белорусские атлеты, из-за чего в рф началась истерика.