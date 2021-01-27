Российский легкоатлет-чемпион попался на допинге

Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщают сразу несколько разных источников, в частности Матч ТВ.

По информации СМИ, в пробе спортсмена были обнаружены следы фуросемида, который является сильным мочегонным средством, а также используется для сокрытия приема других более сильных препаратов. Сообщается, что в современном спорте использовать это вещество бессмысленно, ведь его весьма просто обнаружить и он долго "хранится" в организме. Тем не менее Шубенкову грозит двухлетняя дисквалификация (примерно такие баны ранее получали спортсмены за использование фуросемида, - прим. ред.). Теперь Сергей ожидает вскрытия пробы Б.

Сергей Шубенков - единственный спринтер в истории российской мужской легкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров. Кроме победы на ЧМ-2015 в Пекине он брал "бронзу" в Москве (2013 год), а также два "серебра" в Лондоне (2017 год) и Дохе (2019 год).

Примечательно, что одной из самых знаменитых "жертв" фуросемида является Алина Кабаева, доходы которой недавно стали достоянием общественности.

"Телеграф" напоминает, что в декабре 2020 года спортсменов из России жестко наказали по решению Спортивного арбитражного суда в связи с допинг-скандалом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские теннисистки получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи.