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Российские теннисистки получили пожизненную дисквалификацию

Российские теннисистки получили пожизненную дисквалификацию
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Организация Tennis Integrity Agency (Международное агентство по профессиональной этике в теннисе), борющаяся с договорными матчами, объявила на своей официальном сайте о дисквалификации двух российских теннисисток.

По информации источника, под санкции попали София Дмитриева и Алия Мердеева. Сообщается, что Дмитриева, лучшей позицией которой было 1191-е место в рейтинге WTA, обвиняется в шести эпизодах, связанных с договорными играми. Также Софии предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества со следствием. Что касается Мердеевой, то было доказано, что бывшая 928-я ракетка мира дважды участвовала в "договорняках".

В итоге обеим теннисисткам пожизненно запрещено участвовать в официальных турнирах, а также посещать матчи.

Справка: Международное агентство по профессиональной этике в теннисе - это независимый орган, учрежденный международными руководящими органами по теннису для продвижения, поощрения, повышения и защиты профессионального тенниса во всем мире.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одна из лучших украинских теннисисток провалила допинг-тест.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Россия, Теннис.
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