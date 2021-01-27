Российские теннисистки получили пожизненную дисквалификацию

Организация Tennis Integrity Agency (Международное агентство по профессиональной этике в теннисе), борющаяся с договорными матчами, объявила на своей официальном сайте о дисквалификации двух российских теннисисток.

По информации источника, под санкции попали София Дмитриева и Алия Мердеева. Сообщается, что Дмитриева, лучшей позицией которой было 1191-е место в рейтинге WTA, обвиняется в шести эпизодах, связанных с договорными играми. Также Софии предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества со следствием. Что касается Мердеевой, то было доказано, что бывшая 928-я ракетка мира дважды участвовала в "договорняках".

В итоге обеим теннисисткам пожизненно запрещено участвовать в официальных турнирах, а также посещать матчи.

Справка: Международное агентство по профессиональной этике в теннисе - это независимый орган, учрежденный международными руководящими органами по теннису для продвижения, поощрения, повышения и защиты профессионального тенниса во всем мире.

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