"Кринж дня": НОК Украины наградил спортсменку за "красоту"

НОК Украины угодил в скандал, наградив спортсменку за внешность

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины поздравил украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан, которая недавно выиграла "серебро" на первом этапе Кубка мира, с победой на конкурсе "Женщины и спорт" в номинации "Красота и слава".

Соответствующий пост пресс-служба НОК Украины опубликовала на своей странице в Facebook. Спортивный комментатор Виталий "V1lat" Волочай на своем telegram-канале высмеял проведение "конкурса красоты" главным спортивным органом страны.

"Мне вот интересно, в Национальном Олимпийском Комитете Украины есть хоть один человек, который может сказать руководству, что номинация "Красота и Спорт" – это такой кринж, что на это больно смотреть.

Но если НОК, да и сама Харлан не прочь быть "украшением", то тогда наша задача просто порекомендовать новые номинации в категории "Женщины в спорте", потому что женщины в спорте это что-то отдельное, что нужно отделять!" — написал Волочай.

Виталий Волочай высмеял награду НОК Украины

В сети назвали такой подход НОК Украины к награждению спортсменок "совковым".

Напомним, Харлан стала героиней нации после того, как в первом раунде ЧМ-2023 в Милане (Италия) после победы отказалась жать руку "нейтральной" россиянке Анне Смирновой. Из-за этого прогремел большой скандал, украинку дисквалифицировали, однако под давлением общественности приговор удалось отменить, правда, для Ольги индивидуальные соревнования уже были завершены.