"Самое милое фото": Свитолина умилила сеть фото с годовалой дочерью

Спортсменка вместе с мужем и дочерью живет за границей

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая в ноябре получила индивидуальную награду, умилила сеть кадрами годовалой дочери Скай. Девочка смотрела мультики на украинском языке.

Фото Элина опубликовала в своем Instagram, а спортивные паблики перепостили с милыми подписями. Несмотря на то, что спортсменка проживает в Монако, она не забывает об украинских корнях.

Годовалая Скай смотрела популярный детский мультик "Свинка Пеппа" в украинской озвучке. У малышки не только украинские корни от мамы, но и карибские от папы. В 2021 году Свитолина вышла замуж за французского теннисиста карибского происхождения Гаэля Монфиса, а 15 октября 2022 года у них родилась дочь.

В сети положительно оценили поступок первой украинской ракетки. Спортивные паблики опубликовали кадры с подписями "Самое милое фото, которое вы сегодня увидите" и "Маленькая украинка".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Свитолина рассказала о проблемах со здоровьем. Из-за этого ей пришлось пропустить турнир WTA 1000 в Цинциннате.