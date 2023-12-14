"Сердце на куски…": Харлан отреагировала на смерть коллеги на фронте

Спортсмен отдал самое ценное ради Украины

Олимпийская чемпионка по фехтованию (командная сабля) Ольга Харлан прокомментировала гибель фехтовальщика Федора Епифанова на войне против России.

О смерти Героя сообщила Национальная федерация фехтования Украины в Facebook. Фехтовальщик в возрасте 18 лет приостановил спортивную карьеру ради защиты родины. Епифанов с первых дней полномасштабного вторжения РФ защищал Украину от захватчиков.

Федор был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта. Епифанов учился в Киеве в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Пиддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

"Вся его жизнь была впереди, если бы не российские захватчики, которые начали эту кровопролитную войну. Никогда не простим. Федерация фехтования Украины выражает соболезнования родителям, брату, родным и близким Федора", — гласит сообщение Федерации.

"Сердце на куски…", — написала Харлан в сторис в Instagram, прикрепив фото погибшего Героя.

Ольга Харлан прокомментировала гибель коллеги на фронте

Напомним, россияне устроили травлю Харлан после того, как украинка не пожала руку представительнице РФ Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане.