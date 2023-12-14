"Сердце на куски…": Харлан отреагировала на смерть коллеги на фронте
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Спортсмен отдал самое ценное ради Украины
Олимпийская чемпионка по фехтованию (командная сабля) Ольга Харлан прокомментировала гибель фехтовальщика Федора Епифанова на войне против России.
О смерти Героя сообщила Национальная федерация фехтования Украины в Facebook. Фехтовальщик в возрасте 18 лет приостановил спортивную карьеру ради защиты родины. Епифанов с первых дней полномасштабного вторжения РФ защищал Украину от захватчиков.
Федор был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта. Епифанов учился в Киеве в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Пиддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
"Вся его жизнь была впереди, если бы не российские захватчики, которые начали эту кровопролитную войну. Никогда не простим. Федерация фехтования Украины выражает соболезнования родителям, брату, родным и близким Федора", — гласит сообщение Федерации.
"Сердце на куски…", — написала Харлан в сторис в Instagram, прикрепив фото погибшего Героя.
Напомним, россияне устроили травлю Харлан после того, как украинка не пожала руку представительнице РФ Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане.