Призер и чемпион: на войне погиб молодой украинский фехтовальщик

Епифанову пришлось приостановить спортивную карьеру ради защиты Украины

В войну против российских террористов погиб член сборной Украины по фехтованию на рапирах, киевлянин Федор Епифанов. Он пошел в ряды Вооруженных сил Украины с самого начала вторжения – тогда ему только исполнилось 18 лет.

Об этом сообщила Национальная федерация фехтования Украины. Ради борьбы с российским террористическим вторжением Епифанов приостановил спортивную карьеру и защищал Украину.

Погибший киевлянин был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, мастером спорта. Также он входил в состав национальной сборной по спортивному фехтованию.

"Он получал образование в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Вся его жизнь была впереди, если бы не российские захватчики, которые и начали эту кровопролитную войну. Никогда не простим. Федерация фехтования Украины выражает соболезнования родителям родным и близким Федора Епифанова", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", в тяжелых боях с российскими оккупантами погиб украинский актер Андрей Павленко. Мужчина встал на защиту Родины в начале полномасштабного вторжения. Он снимался в таких фильмах, как "Девять жизней Нестора Махно", "Страсти за Чапаем", "Женский врач", "Письмо ожидания", "Фото на документы", "Сашка", "1941", "Оборотень в погонах" и других. Без отца осталось двое детей.