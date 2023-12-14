"Серце на шматки…": Харлан відреагувала на смерть колеги на фронті

Спортсмен віддав найцінніше заради України

Олімпійська чемпіонка з фехтування (командна шабля) Ольга Харлан прокоментувала загибель фехтувальника Федора Єпіфанова на війні проти Росії.

Про смерть Героя повідомила Національна федерація фехтування України у Facebook. Фехтувальник у віці 18 років призупинив спортивну кар’єру заради захисту батьківщини. Єпіфанов із перших днів повномасштабного вторгнення РФ захищав Україну від загарбників.

Федір був чемпіоном та призером всеукраїнських змагань з фехтування на рапірах, членом національної збірної України та майстром спорту. Єпіфанов навчався у Києві в Олімпійському професійному коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України.

"Все його життя було попереду, якби не російські загарбники, які розпочали цю кровопролитну війну. Ніколи не пробачимо. Федерація фехтування України висловлює співчуття батькам, брату, рідним та близьким Федора ", — йдеться у повідомленні Федерації.

"Серце на шматки … ", — написала Харлан у сторіс в Instagram, прикріпивши фото загиблого Героя

Ольга Харлан прокоментувала загибель колеги на фронті

Нагадаємо, росіяни влаштували цькування Харлан після того, як українка не потиснула руку представниці РФ Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані.