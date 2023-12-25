Українська тенісистка оголосила про заручини з російським спортсменом

Спортсмени вже довгий час разом

Відома українська тенісистка Катаріна Завацька (WTA 173) оголосила про заручини з російським тенісистом Аленом Авідзбою. Напередодні одна з найкращих вітчизняних тенісисток вийшла заміж на Кіпрі.

Про важливу новину Катаріна поділилася з підписниками в Instagram. Завацька опублікувала невеликий відеоролик, присвячений цій події.

Судячи з кадрів, 23-річний Ален зробив пропозицію 23-річній українці 27 листопада 2023 року, коли пара відпочивала на Мальдівах. Катаріна сказала "Так" своєму обранцю, з яким зустрічається понад 6 років.

Катаріна Завацька та Ален Авідзба

Додамо, що Авідзба не засудив російську агресію проти України, хоч і зробив заклик до миру в усьому світі на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України.

Раніше повідомлялося, що відома українська тенісистка Марта Костюк потрапила у скандал через товариську зустріч проти росіянки Мірри Андрєєвої. Українка спочатку погодилася на виставковий матч проти представниці РФ через гарний гонорар, проте потім відмовилася від поєдинку через погрози.

Нагадаємо, знаменита українська тенісистка Даяна Ястремська опинилася в епіцентрі мовного скандалу.