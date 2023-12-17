Українська тенісистка потрапила у скандал, пообіцявши донат на ЗСУ за матч із росіянкою

Спортсменка через критику в мережі змінила своє рішення

Знаменита українська тенісистка Марта Костюк, яка нещодавно вийшла заміж, не зіграє проти росіянки Мірри Андрєєвої у фіналі французького виставкового турніру Negomental Open de Bourg-de-Peague.

Про це повідомляє пресслужба турніру у Facebook. За інформацією джерела, зустріч не відбудеться через геополітичну ситуацію у світі.

"З причин, які перебувають поза нашою волею, та з огляду на геополітичний конфлікт в Україні, Марта Костюк не зможе зіграти у фіналі Negomental Open", — йдеться у повідомленні.

Проте буквально за день до гри Марта планував зіграти матч із росіянкою, мотивуючи це "хорошими умовами", які запропонували організатори. Крім того, українка пообіцяла зробити "хороший донат" на ЗСУ із призових за цей поєдинок.

"Так, я завтра зіграю виставковий матч проти Мірри Андрєєвої. Я не планувала там виступати, але організатори шукали термінову заміну Донні Векич і запропонували хороші умови, завдяки чому у мене буде можливість зробити хороший донат для наших захисників. Мені цікавий цей матч, я розглядаю його як хорошу можливість спробувати себе в ігровому ритмі, оскільки я досить рано завершила свій сезон", — цитує Костюк BTU.

Схоже, через критику в мережі спортсменка таки відмовилася від товариського матчу з росіянкою. Однак тепер її критикують подвійно.

Нагадаємо, Марта показово принизила росіянку на Турнірі Великого Шлему в США. До слова, Костюк минулого сезону перемогла шосту ракетку світу.