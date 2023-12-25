Украинская теннисистка объявила о помолвке с российским спортсменом

Спортсмены уже долгое время вместе

Известная украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 173) объявила о помолвке с российским теннисистом Аленом Авидзбой. Накануне одна из лучших отечественных теннисисток вышла замуж на Кипре.

О важной новости Катарина поделилась с подписчиками в Instagram. Завацкая опубликовала небольшой видеоролик, посвященный этому событию.

Судя по кадрам, 23-летний Ален сделал предложение 23-летней украинке 27 ноября 2023 года, когда пара отдыхала на Мальдивах. Катарина сказала "Да" своему избраннику, с которым встречается более 6 лет.

Катарина Завацкая и Ален Авидзба

Добавим, что Авидзба не осудил российскую агрессию против Украины, хотя и сделал призыв к миру во всем мире на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что известная украинская теннисистка Марта Костюк угодила скандал из-за товарищеской встречи против россиянки Мирры Андреевой. Украинка сначала согласилась на выставочный матч против представительницы РФ из-за хорошего гонорара, однако затем отказалась от поединка из-за угроз.

Напомним, знаменитая украинская теннисистка Даяна Ястремская оказалась в эпицентре языкового скандала.