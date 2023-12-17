Украинская теннисистка угодила в скандал, пообещав донат на ВСУ за матч с россиянкой

Спортсменка из-за критики в сети дала заднюю

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк, которая недавно вышла замуж, не сыграет против россиянки Мирры Андреевой в финале французского выставочного турнира Negomental Open de Bourg-de-Peague.

Об этом сообщает пресс-служба турнира в Facebook. По информации источника, встреча не состоится из-за геополитической ситуации в мире.

"По причинам, которые находятся вне нашей воли, и учитывая геополитический конфликт в Украине, Марта Костюк не сможет сыграть в финале Negomental Open", — говорится в сообщении.

Однако буквально за день до игры Марта планировал сыграть матч с россиянкой, мотивируя это "хорошими условиями", которые предложили организаторы. Кроме того, украинка пообещала сделать "хороший донат" на ВСУ из призовых за этот поединок.

"Да, я завтра сыграю выставочный матч против Мирры Андреевой. Я не планировала там выступать, но организаторы искали срочную замену Донне Векич и предложили хорошие условия, благодаря чему у меня будет возможность сделать хороший донат для наших защитников. Мне интересен этот матч, я рассматриваю его как хорошую возможность попробовать себя в игровом ритме, поскольку я довольно рано завершила свой сезон", — цитирует Костюк BTU.

Похоже, из-за критики в сети спортсменка все-таки отказалась от товарищеского матча с россиянкой. Однако теперь ее критикуют вдвойне.

Напомним, Марта показательно унизила россиянку на Турнире Большого Шлема в США. К слову, Костюк в прошлом сезоне победила шестую ракетку мира.