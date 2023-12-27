Глава украинской спортивной Федерации сбежал из страны

Бывший нардеп пересек границу Украины легально через систему "Шлях", однако не вернулся

Президент Федерации настольного тенниса Украины (ФНТУ), бывший нардеп от "Партии Регионов" Александр Зац выехал за границу в качестве волонтера и не вернулся.

Об этом сообщает NGL.media. По информации источника, в июне 2022 года Херсонская ОВА дважды внесла Заца в систему "Шлях".

27 июня 2022 года Александр пересек границу Украины через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией, после чего не вернулся на родину. Примечательно, что в августе 2022 года он принял участие в конгрессе Европейского союза настольного тенниса в Мюнхене (Германия), а в марте и июне 2023 года его заметили на соревнованиях в Берлине (Германия) и Кракове (Польша).

Помогла выехать Зацу за границу львовская общественная организация "Украинская национал-патриотическая молодежь", которая сделала соответствующий запрос в Херсонскую ОВА. Глава организации Петр Рапита в комментарии NGL.media заявил, что Зац якобы возвращался в Украину и привозил тактические вещи для военных. NGL.media пыталось сязаться с Зацом, однако тот так и не ответил.

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