"Лишить предателей гражданства": советский чемпион вынес приговор сбежавшим из России спортсменам

Фехтовальщики сбежали не только из страны, но и из армии РФ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал побег фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида из РФ в США.

Соответствующее заявление Тихонова приводит Р-Спорт. Он считает шпажистов "предателями", у которых необходимо забрать гражданство РФ.

"Я не могу это оценить никаким иным словом, кроме как предательство. И не надо их подавать в розыск, надо сразу лишить российского гражданства. Пусть они живут там, и это будет примером для всех. Кому они там будут нужны?

А они этого не понимают. Думаю, что это было вызвано их минутной слабостью. И это очень неверное решение.

Скажу так – в 1973 году, когда я уже дважды был олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира, после возвращения мы пять суток провели в Монреале и все это время эмигранты из СССР уговаривали меня остаться.

Они говорили: "Александр, что вы там будете делать? Оставайтесь!" Но мы все вернулись", — заявил Тихонов.

Напомним, летом призер Олимпийских игр, офицер Росгвардии Сергей Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию. В декабре МВД РФ объявило спортсменов в розыск по уголовной статье за самовольное оставление воинской части или места службы. Супругам грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Тихонов призвал лишать гражданства всех российских спортсменов, которые выступают за сборную других стран. Накануне советский чемпион пригрозил руководству мирового биатлона.