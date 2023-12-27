"Если не Путин — людей на земле не останется": олимпийская чемпионка поразила холуйством
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Бывшая спортсменка выдала порцию отборного бреда
Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Елена Вяльбе, которая отрицает полномасштабную войну между РФ и Украиной, хвалебно высказалась о главе Кремля Владимире Путине.
Соответствующее заявление Вяльбе приводит ТАСС. Елена назвала президента РФ Путина "последним из могикан" и пожелала тому здоровья.
— Вы пару раз обращались к президенту во время прямых линий. А что бы попросили у золотой рыбки?
— Наверное, первое, и я говорю это совершенно искренне, чтобы эта золотая рыбка дала президенту как можно больше здоровья. Я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан. Если не он — людей на земле не останется.
А что касается меркантильных вопросов, то я была бы счастлива, если бы у нас в среднегорье все-таки появился свой центр зимних видов спорта. У нас есть географические места, где мы можем себе это позволить, – сказала глава ФЛГР.
Ранее Вяльбе заявила, что Запад еще приползет к России на коленях и будет умолять. Кроме того, чиновница рассказала о пользе санкций для России.