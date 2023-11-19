Советская и российская лыжница стала адептом путина

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе считает, что санкции делают рф сильнее. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал россиянам выступать на международных соревнованиях без флага и гимна, но Вяльбе выступает решительного против этого.

Соответствующее заявление бывшей спортсменки приводит "РТС Новости Хакасия" на своем YouTube-канале. Российская чиновница заявила, что рф должна была отказаться от нейтрального статуса на Играх-2018 и 2022 годов, где россияне выступали под флагом Олимпийского комитета россии из-за громкого допинг-скандала. Вяльбе считает, что россию поставили в "позу", когда заставили выступать под нейтральным флагом.

– А может быть такое, что кто-то из лидеров сборной скажет: я хочу выступать под нейтральным статусом?

– Во-первых, я очень надеюсь, что у нас таких не будет. Для меня это будет просто удар ниже пояса, и в спину, и везде. Я почему-то уверена, что лыжники – патриоты своей страны. Сейчас несравнимо с тем, что было в Корее, это несравнимо с Китаем, где мы все-таки имели хотя бы музыку Чайковского и флаг ОКР. Это абсолютно другое.

Хотя мне кажется, если бы наша страна, начиная с 2016 года, когда нас первый раз отправили без флага и без гимна на Олимпиаду, встала бы в позу и сказала бы "нет", то, может быть, и сейчас была бы другая ситуация. Люди всегда смотрят: а, ну если они на это согласились, то прекрасно, можно и дальше, дальше, дальше. Все эти санкции – они нас только делают крепче. Это реально так. Мы становимся более сплоченными, – сказала Вяльбе.

Накануне Вяльбе заявила, что все санкции МОК направил против президента рф владимира путина, а не против атлетов. Ранее Елена рассказывала, что вскоре Запад приползет к рф на коленях.