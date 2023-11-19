Радянська та російська лижниця стала адептом путіна

Глава Федерації лижних перегонів росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка з лижних перегонів Олена Вяльбе вважає, що санкції роблять рф сильнішою. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував росіянам виступати на міжнародних змаганнях без прапора та гімну, але Вяльбе виступає рішуче проти цього.

Відповідну заяву колишньої спортсменки наводить "РТС Новости Хакасия" на своєму YouTube-каналі. Російська чиновниця заявила, що росія мала відмовитися від нейтрального статусу на Іграх-2018 і 2022 років, де росіяни виступали під прапором Олімпійського комітету росії через гучний допінг-скандал. Вяльбе вважає, що росію поставили у "позу", коли змусили виступати під нейтральним прапором.

– А може, таке, що хтось із лідерів збірної скаже: я хочу виступати під нейтральним статусом?

– По-перше, я дуже сподіваюся, що у нас таких не буде. Для мене це буде просто удар нижче пояса, і в спину, і скрізь. Я чомусь певна, що лижники – патріоти своєї країни. Зараз незрівнянно з тим, що було в Кореї, це незрівнянно з Китаєм, де ми таки мали хоча б музику Чайковського та прапор ОКР. Це зовсім інше.

Хоча мені здається, якби наша країна, починаючи з 2016 року, коли нас вперше відправили без прапора та без гімну на Олімпіаду, стала б у позу і сказала б "ні", то, можливо, і зараз була б інша ситуація. Люди завжди дивляться: а, ну якщо вони на це погодилися, то чудово можна і далі, далі, далі. Усі ці санкції – вони нас тільки роблять міцнішими. Це реально. Ми стаємо згуртованішими, – сказала Вяльбе.

Напередодні Вяльбе заявила, що всі санкції МОК направив проти президента рф володимира путіна, а не проти атлетів. Раніше Олена розповідала, що незабаром Захід приповзе до росії на колінах.