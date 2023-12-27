"Якщо не Путін — людей на землі не залишиться": олімпійська чемпіонка вразила холуйством

Колишня спортсменка видала порцію добірної маячні

Глава Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка у лижних перегонах Олена Вяльбе, яка заперечує повномасштабну війну між РФ та Україною, хвалебно висловилася про главу Кремля Володимира Путіна.

Відповідну заяву Вяльбе наводить ТАСС. Олена назвала президента РФ Путіна "останнім із могікан" і побажала йому здоров'я.

— Ви кілька разів зверталися до президента під час прямих ліній. А що б попросили у золотої рибки?

— Напевно, перше, і я говорю це абсолютно щиро, щоб ця золота рибка дала президентові якомога більше здоров’я. Я шалено люблю нашого президента, він останній із могікан. Якщо не він — людей на землі не залишиться.

А щодо меркантильних питань, то я була б щасливою, якби у нас у середньогір’ї все-таки з’явився свій центр зимових видів спорту. Ми маємо географічні місця, де ми можемо собі це дозволити, – сказала глава ФЛГР.

Раніше Вяльбе заявила, що Захід ще приповзе до Росії навколішки й буде благати їх. Крім того, чиновниця розповіла про користь санкцій.