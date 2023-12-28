"Россия - номер один по качеству жизни": в РФ назвали холуя Путина Плющенко бессовестным

Спортсмен заявил, что при Путине Россия стала номером один во всем

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, который зарабатывает на кремлевских грантах, поддерживает президента РФ Владимира Путина на будущих выборах.

Соответствующее заявление Плющенко приводит ТАСС. Бывший фигурист считает, что процветание России возможно только с Путиным

"Я являюсь доверенным лицом уже не первый срок, не первый раз, и для меня это большая честь. Я уважаю и ценю нашего руководителя, президента, главнокомандующего за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание.

Владимиру Владимировичу я хочу пожелать здоровья, такой же неиссякаемой энергии, чтобы Россия оставалась номером один и по качеству жизни, и в спорте, и во всех возможных областях, а всем нашим гражданам я хочу сегодня пожелать быть сплоченными. Мы должны идти одним кулаком, спина к спине, плечом к плечу", – сказал Плющенко.

В сети раскритиковали Плющенко. Пользователи понимают, что он получает деньги из бюджета РФ, а потому занимается холуйством. Один из пользователей назвал спортсмена бессовестным.

Ранее Плющенко вошел в число доверенных лиц Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года.

Напомним, Кремль выделил многомиллионный грант на шоу Плющенко, при этом обделив жену пресс-секретаря президента РФ Татьяну Навку.