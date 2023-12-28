"Як честь перетворюється на нечисть": відомий російський хокеїст приєднався до лакеїв Путіна

Спортсмен підтримує чинного президента РФ

Парад лизоблюдства у РФ триває. Триразовий чемпіон світу з хокею Даніс Заріпов, який завершив кар’єру у 2023 році, став довіреною особою Володимира Путіна на майбутніх президентських виборах у Росії.

Відповідну заяву колишнього спортсмена наводить ТАСС. Даніс зізнався, що грав задля похвали Путіна.

"Для мене велика честь потрапити до списку довірених осіб. На мій погляд, кожен житель нашої країни, який якось проявив себе з позитивного боку, неважливо, у спорті чи якомусь іншому напрямі, буде дуже радий такій довірі.

Це також оцінка нашої праці, нагород, які ми отримали за заслуги перед країною, найголовнішою людиною країни.

Безумовно, Володимир Володимирович дуже багато уваги приділяє нашому спорту, і завдяки йому наш спорт показує один із найвищих результатів у світі”, – сказав Заріпов.

У мережі здивувалися поведінці хокеїста. Користувачі зазначили, що той одним вчинком втратив усю повагу вболівальників.

Раніше дворазовий олімпійський чемпіон з хокею і депутат Держдуми РФ В’ячеслав Фетісов назвав Путіна своєю батьківщиною. А колишній хокеїст, екстренер низки клубів КХЛ Андрій Назаров вважає, що Росія тримається на Путіні та ще 2 китах.