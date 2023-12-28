"Как честь превращается в нечисть": известный российский хоккеист присоединился к лакеям Путина

Спортсмен поддерживает действующего президента РФ

Парад лизоблюдства в РФ продолжается. Трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов, завершивший карьеру в 2023 году, стал доверенным лицом Владимира Путина на грядущих президентских выборах в России.

Соответствующее заявление бывшего спортсмена приводит ТАСС. Данис признался, что играл ради похвалы Путина.

"Для меня большая честь попасть в список доверенных лиц. На мой взгляд, каждый житель нашей страны, который как-то проявил себя с положительной стороны, неважно, в спорте или каком-то другом направлении, будет очень рад такому доверию.

Это также оценка нашего труда, наград, которые мы получили за заслуги перед страной, перед самым главным человеком страны.

Безусловно, Владимир Владимирович очень много внимания уделяет нашему спорту, и благодаря ему наш спорт показывает один из самых высоких результатов в мире", – сказал Зарипов.

В сети удивились поведению хоккеиста. Пользователи отметили, что тот одним поступком потерял все уважение болельщиков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов назвал Путина своей родиной. А бывший хоккеист, экс-тренер ряда клубов КХЛ Андрей Назаров считает, что Россия держится на Путине и еще 2 китах.