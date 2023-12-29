Путіна знову надули? У РФ хотіли зробити главу МОК "ручним", але Захід завадив

Росія намагалася контролювати главу міжнародного спорту

Віцепрем’єр РФ Дмитро Чернишенко розповів, що Росія зробила все для перемоги Томаса Баха на виборах президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а зараз організація ухвалює рішення не на користь Росії.

Відповідний коментар російського топчиновника наводить РИА Новости. Він назвав втрату контролю над Бахом своїм "особистим болем".

"Ви знаєте, це – мій біль особистий, тому що ми взагалі допомагали Баху стати президентом МОК, його підтримувала Росія, його вітав першим президент Володимир Путін, коли його було обрано в Буенос-Айресі…

І, звичайно, ми не очікували, що настільки західники керуватимуть Міжнародним Олімпійським комітетом, впливаючи на його президента Томаса Баха.

Наш президент, він поважає та поділяє цінності олімпійського руху, які ніколи не були про політику, про якісь обмеження.

Примушувати нашу збірну, принижувати її, виступати не лише без гімну та прапора, але ще в нейтральних білих кольорах – це все в одному кроці до смугастої форми та до зірки наколки на лобі”, – сказав Чернишенко.

У мережі сміються з щирого визнання Чернишенка. Користувачі зазначають, що урядовець не відповідає своїй посаді.

Нагадаємо, МОК дозволив російським спортсменам виступити на Олімпіаді-2024 нейтральному статусі та з деякими обмеженнями, через що у РФ почалася істерика.